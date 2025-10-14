Российская школьница покурила купленный в переходе вейп и покрылась язвами

Mash: В Петербурге 15-летняя школьница покурила вейп и покрылась язвами

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница покурила вейп, купленный в переходе, и покрылась язвами. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, юная россиянка использовала вейп на протяжении дня. Сначала у нее появилась сыпь на лице, шее и груди. После возникла боль во рту и горле, девочка начала задыхаться.

От любого прикосновения с нее слезала кожа, все тело учащейся покрылось кровоточащими волдырями. С токсическим некролизом ее доставили в реанимационное отделение больницы.

Врачам удалось спасти школьницу, теперь ей предстоят реабилитация и пластические операции.

До этого сообщалось, что трое школьников напали и избили 19-летнего студента у метро «Академическая» в Петербурге из-за вейпа.

Тогда любителей электронного пара за чужой счет сотрудники петербургской полиции обнаружили в торгово-развлекательном центре возле той же станции метро. Им 12, 14 и 15 лет, все проживают в Калининском районе.