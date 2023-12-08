Школьники избили 19-летнего студента у метро в Петербурге из-за вейпа

Трое школьников избили 19-летнего студента у метро в Петербурге из-за вейпа

Трое школьников напали и избили 19-летнего студента у метро «Академическая» в Санкт-Петербурге из-за вейпа. Об этом стало известно «Фонтанке».

Пострадавший рассказал, что учащиеся залили ему лицо перцовым баллончиком. Юноша отметил, что после потасовки школьники прихватили вейп с собой. Студент был вынужден обратиться к медикам, у него химический ожог глаз.

Возможных любителей электронного пара за чужой счет сотрудники петербургской полиции обнаружили в торгово-развлекательном центре возле той же станции метро. Им 12, 14 и 15 лет, все проживают в Калининском районе, но ходят в разные школы, выяснила «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что в Москве школьник избил и отобрал деньги у другого ученика, который после своего дня рождения хотел угостить конфетами одноклассников.