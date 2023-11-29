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16:39, 29 ноября 2023Россия

В Москве школьник избил и отобрал деньги на шоколадки у ученика-именинника

В Москве школьник отобрал деньги у ученика, который хотел угостить детей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Москве школьник избил и отобрал деньги у другого школьника — именинника, который хотел угостить шоколадками других детей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, ученик намеревался отметить со школьными друзьями прошедший день рождения. Но один из школьников избил именинника и забрал у него тысячу рублей, которая предназначалась для покупки угощения. До этого обидчик требовал у него 3500 рублей, тогда все тоже закончилось потасовкой.

О нападках на ученика узнал его старший брат. Кроме того, в курсе происшествия была психолог, которая по какой-то причине не доложила о драке родителям и руководству. Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Липецке группа подростков жестоко поиздевалась над своим ровесником: мальчика избили и поставили на колени, после чего заставили извиняться. В российском городе организовали доследственную проверку по факту случившегося.

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      Анна Щербакова
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