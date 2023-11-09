Российские школьники избили сверстника и захотели снять с него скальп

Липецкие подростки избили ровесника, поставили на колени и захотели снять скальп

В Липецке группа подростков жестоко поиздевалась над своим ровесником — молодого человека избили и поставили на колени, после чего заставили извиняться. Об этом сообщает портал Gorod48.ru.

Во время расправы подростки также захотели снять с жертвы скальп — на видео участница издевательства предлагает такой вариант товарищам, и те встречают идею радостным смехом.

Отец жертвы сообщил изданию, что обидчики пригрозили его сыну еще более ужасной расправой, если тот расскажет кому-либо о случившемся. «Этой историей сейчас занимается полиция (...) Его [ребенка] обманом выманили из ТРЦ "Малибу", отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили. На прощание сказали: "Если мусорнешься, нам терять нечего"», — рассказал он.

Полиция уже начала доследственную проверку по факту этого инцидента.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Каспийске шестиклассники толпой избили сверстника за злой взгляд. Мальчика отвезли в больницу с сотрясением мозга и различными травмами.