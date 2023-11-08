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10:23, 8 ноября 2023Россия

В Дагестане шестиклассники толпой избили сверстника за злой взгляд

Mash Gor: в Каспийске шестиклассники избили сверстника за злой взгляд

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В дагестанском Каспийске шестиклассники толпой избили сверстника за злой взгляд. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, школьники отдыхали возле кинотеатра «Москва». Мимо них прошел 13-летний мальчик. Детям показалось, что он неодобрительно посмотрел в их сторону.

Они бросились на ровесника с кулаками, остановить конфликт помогла бухгалтер кинотеатра. Женщина вызвала пострадавшему бригаду медиков.

Мальчика отвезли в больницу с сотрясением мозга и различными травмами. Одного из его обидчиков поставили на учет за прогулы, остальные подростки из благополучных семей. С ними уже провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове подростки толпой избили 17-летнего студента, фанатеющего от аниме. Юношу госпитализировали с ушибами. Сотрудникам полиции удалось установить личности троих агрессоров.

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      Анна Щербакова
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