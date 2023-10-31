Под Москвой подростки избили фанатеющего от аниме студента и попали на видео

В Серпухове подростки толпой избили фанатеющего от аниме 17-летнего студента

В подмосковном Серпухове подростки толпой избили 17-летнего студента, фанатеющего от аниме, из-за внешнего вида. Конфликт попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Серпухов».

На представленном ролике видно, как школьники хватают юношу за руки и трогают его волосы. Когда парень их обматерил, они начали его избивать.

Как стало известно MK.RU, свой поступок подростки мотивировали тем, что молодой человек якобы относится к неформальной группе молодежи (у него были черные крашеные волосы и определенный стиль одежды).

Пострадавшего доставили в больницу с ушибами. Подмосковным полицейским удалось установить личности троих агрессоров. Им 13-15 лет, они учатся в городских школах, двое уже состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних как подозреваемые в совершении краж.

Ранее сообщалось, что в городе Соль-Илецк Оренбургской области подростки толпой избили 15-летнего кадета.

Было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Оперативники изъяли запись с камеры наблюдения. Всех участников драки задержали.