Российские подростки толпой избили кадета и попали на видео

В Оренбургской области подростки толпой избили 15-летнего кадета

В городе Соль-Илецк Оренбургской области подростки толпой избили 15-летнего кадета. Конфликт попал на видео, соответствующие кадры опубликованы на сайте агентства 56orb.ru.

На ролике видно, как пятеро подростков преследуют двух молодых людей, после чего начинается потасовка. Момент самого избиения сотрудники регионального управления МВД России вырезали. На следующем кадре показано, что пострадавший лежит на земле, когда к толпе подъезжают мужчины, разгоняют детей и забирают избитого юношу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Оперативники изъяли запись с камеры наблюдения. Всех участников драки удалось установить и задержать.

По предварительной информации, старшему из напавших на кадета 18 лет, остальные — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае школьница избила на перемене обидевшего ее внука депутата. Подросток занимался боксом. Семьи обоих детей после инцидента обратились в правоохранительные органы.