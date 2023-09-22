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11:24, 22 сентября 2023Россия

Российская школьница избила обидевшего ее внука депутата и попала на видео

В Красноярском крае школьница избила на перемене обидевшего ее внука депутата

В школе селе Ровное Красноярского края школьница избила во время перемены внука местного депутата после того, как он ее обидел. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как подросток, проходя мимо двух сидящих на лестнице девочек, задевает одну из них и дает ей пинка. Школьница решает ответить обидчику и начинает его бить. Часть потасовки не попадает в поле камер видеонаблюдения, но отчетливо видно, как друг внука депутата пытается оттащить девочку от своего спутника, но она продолжает его бить.

По данным авторов канала, обидевший школьницу мальчик — внук депутата Балахтинского района Александра Греба. Известно, что подросток занимался боксом. Семьи двух детей написали заявления в полицию.

Ранее в Чебоксарах сын директора филиала Росреестра Чувашии Игоря Татура Георгий назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку.
Он ехал следом за женщиной и записывал видео, на котором оскорблял ее.

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    Анастасия Шейкина
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