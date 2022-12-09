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13:25, 9 декабря 2022Россия

Сын российского чиновника назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку

Сын чиновника в Чувашии назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку

Фото: РИА Новости

В Чебоксарах сын директора филиала Росреестра Чувашии Игоря Татура Георгий устроил слежку за учительницей географии. Об этом сообщает издание Подъем в Telegram.

Он ехал следом за женщиной и записывал видео. «Сегодня в нашей программе главная шлюха страны. Единственное, что обидно, я сейчас соляру трачу на эту шлюху. (...) У нее нет мужика, который будет ее банально возить. (...) Какой же надо быть уродливой мразью», — сказал Татур.

Он объяснил, что снимал ролик «для личного пользования» и не знает, как оно оказалось в сети. Спустя день он записал видео с извинениями перед учительницей. Татур рассказал, что повел себя недостойно из-за плохой оценки.

Министерство образования Чувашии также прокомментировало ситуацию. В ведомстве рекомендовали усилить профилактику «буллинга, сталкинга и шутинга», а также осудили неэтичное поведение по отношению к педагогам и «вседозволенность, которая идет из семьи».

Ранее в Махачкале сына бывшего председателя Народного собрания Республики Дагестан Данияла Шихсаидова осудили на один год и один месяц колонии поселения за избиение депутата Айнутдина Зиявутдинова. Как установил суд, сын экс-чиновника 1 июня вместе с неустановленными лицами избил потерпевшего на центральной площади города.

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Сергей Истомин
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