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Сына бывшего спикера парламента Дагестана осудили за избиение депутата

Избившему депутата Дагестана сыну чиновника дали год и месяц колонии поселения
Даниял Шихсаидов

Даниял Шихсаидов. Фото: Администрация Буйнакского района

В Махачкале сына бывшего председателя Народного собрания Республики Дагестан Данияла Шихсаидова осудили на один год и один месяц колонии поселения за избиение депутата Айнутдина Зиявутдинова. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает ТАСС.

Как установил суд, сын бывшего чиновника 1 июня вместе с неустановленными лицами избил потерпевшего на центральной площади Махачкалы. Мужчина был задержан, в отношении него завели и расследовали дело по статье 112 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. При вынесении приговора учли наличие детей и активное способствование расследованию дела.

30 ноября сообщалось, что в Карелии экс-депутат Петросовета Алексей Зюзин вместе со своим другом избил соседей.

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Владимир Седов
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