Бывший российский депутат жестоко избил своих соседей и попал на видео

В Карелии бывший депутат Петросовета Алексей Зюзин избил соседей вместе со своим другом. Инцидент попал на видео, которое опубликовано в группе «Губернiя Daily | Новости Петрозаводска и Карелии» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как на площадке около лифтов Зюзин начинает жестоко избивать лежачего оппонента. Друг российского экс-депутата в этот момент держит жену пострадавшего, которая пытается помешать драке. Затем Зюзин наносит еще несколько ударов руками и ногами по лежачему.

Как пишет «Daily Карелия», инцидент произошел в апреле после того, как пострадавший услышал громкие крики из окна соседней квартиры. Они с супругой вышли, чтобы попросить соседей не шуметь, однако те в ответ напали на них.

Семейная пара несколько раз пыталась обратиться в правоохранительные органы, однако участковый присылает отказы в возбуждении уголовного дела. Прокуратура дело возвращает обратно к местному сотруднику МВД на дополнительную проверку, откуда вновь приходит отказ.

В интервью изданию экс-депутат отметил, что ничего не нарушал и считает себя пострадавшей стороной. По его словам, драку начал сосед и сломал бывшему чиновнику нос. Зюзин отметил, что намерен возбудить уголовное дело в отношении соседей.

Ранее во Владимирской области депутат от КПРФ Антон Сидорко в ходе обсуждения законопроекта решил сломать нос депутату из КПСС Ивану Алтухову. Член КПРФ заявил, что угрожал он в этот момент не депутату, так как Алтухов, по его мнению, «хамло из подворотни».