Избивший соседей бывший российский депутат объяснился

Избивший соседей экс-депутат Петрозаводска Алексей Зюзин подтвердил случившееся и заявил, что силовой конфликт спровоцировали. Чиновник в разговоре с телеканалом «360» уверяет, что сосед оскорблял его и напал первым.

По мнению экс-депутата, появившееся в сетях видео драки было смонтировано. Зюзин добавил, что в отношении соседа завели дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Экс-депутат подчеркнул, что если бы он кого-то избил, то не ушел от наказания. Чиновник пояснил также, что супруга соседа работает в газете. Зюзин не сомневается, что они выпустили скандальную статью.

Ранее во Владимирской области депутат от КПРФ Антон Сидорко в ходе обсуждения законопроекта решил сломать нос депутату из КПСС Ивану Алтухову. Член КПРФ заявил, что угрожал он в этот момент не депутату, так как Алтухов, по его мнению, «хамло из подворотни».