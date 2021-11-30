Член КПРФ при обсуждении законопроекта с членом КПСС решил сломать ему нос

Во Владимирской области депутат из КПРФ Сидорко решил сломать нос депутату из КПСС

Во Владимирской области вице-спикер, депутат от КПРФ Антон Сидорко в ходе обсуждения законопроекта решил сломать нос депутату из Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Ивану Алтухову. Об этом сообщает издание «Подъем».

Член КПРФ заявил, что угрожал он в этот момент не депутату, потому что, по его мнению, Алтухов «хамло из подворотни». Он рассказал, что родился на Дальнем Востоке, где не было принято вступать в переговоры с хамящими людьми.

«Если он продолжит оскорбления, то, естественно, мы с ним подеремся. Я боюсь, он потерпит полное фиаско», — сказал Сидорко.

В свою очередь, депутат из КПСС назвал оппонента бандитом и шпаной, а также заявил, что подает заявление в Следственный комитет по причине угрозы тяжкого вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами и из-за политической ненависти.

«Вице-спикер, политик, депутат, он должен подавать пример, а ведет себя как бандит и шпана — с этим надо бороться», — подчеркнул Алтухов.

Ранее депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров призвал расстреливать людей, которые покупают и продают справки о вакцинации от COVID-19. Позднее он объяснил, что выступил эмоционально из-за личных причин.