Российский депутат призвал расстреливать покупателей справок о вакцинации

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров призвал расстреливать людей, которые покупают и продают справки о вакцинации против коронавируса. Об этом пишет «Комсомольская правда Рязань».

«Сегодня покупают сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать», — заявил российский депутат в ходе заседания рязанской облдумы.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил об уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Он привел в пример европейское законодательство, согласно которому за подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые разрешены в Европейском союзе (ЕС), полагается шесть лет тюрьмы.

До этого о поддельных сертификатах о вакцинации высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, те, кто фальсифицирует документы, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России.