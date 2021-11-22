Российского врача заподозрили в уничтожении вакцины и выдаче поддельных QR-кодов

На Сахалине главврач в Синегорске уничтожил вакцину от COVID-19 и выдал поддельные QR-коды

На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении российского главврача участковой больницы села Синегорск на территории Южно-Сахалинска по подозрении в уничтожении вакцины от коронавируса и выдаче поддельных сертификатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Следствие заподозрило врача в том, что он с помощью подчиненных уничтожал вакцину от COVID-19 и выдавал некоторым пациентам фиктивные сертификаты о вакцинации. По предварительным данным, поддельные QR-коды могли получить около 50 человек.

Данные о начале следственных действий также подтвердили в Минздраве Сахалинской области. Также в ведомстве инициировали собственную проверку по факту случившегося.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что необходимо делать контрольные закупки, хватать с поличным и заводить уголовные дела на мошенников, торгующих поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. По его мнению, площадкам нужно вести борьбу со злоумышленниками, которые предлагают поддельные справки.