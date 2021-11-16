В России оценили введение выявляющего поддельный сертифкат о вакцинации теста

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС оценил вероятность появления в России теста, который будет выявлять поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

По его словам, тест на наличие в крови специальных антител применять массово в России не планируется. «Мы этот тест даже не собираемся коммерциализировать. Мы его создали для того, чтобы в рамках конкретной работы проверить статистические эпидемиологические данные, связанные с вакцинацией с использованием "Спутника V", а не для того, чтобы массово тестировать», — сказал Гинцбург.

Специалист отметил, что, по его мнению, такой работой должны заниматься МВД, прокуратура, следственные органы. «Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело», — отметил он, добавив, что подделка сертификатов о вакцинации равносильна подделке денег, проездных документов и прочих.

Ранее данные более 500 тысяч россиян из московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты, выставили на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах. Как рассказал изданию один из продавцов, база из одной тысячи строк стоит 120 долларов (около 8,5 тысячи рублей). В ней содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, а также информация о датах получения сертификатов.