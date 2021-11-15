Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл данные об уровне антител при многократной ревакцинации от коронавируса. Он сообщил ТАСС, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации выявлено не было.

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — рассказал Гинцбург.

На вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, Гинцбург ответил: «Абсолютно никаких».

Ранее Гинцбург заявил, что повторно вакцинироваться вакциной «Спутник Лайт» в условиях распространения дельта-штамма коронавируса штамма необходимо раз в полгода. По его словам, по прошествии шести месяцев у человека, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, понижается уровень антител.

Перед этим Гинцбург рассказал о принципе работы теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволяет определить, действительно ли человек вакцинировался от коронавирусной инфекции или купил поддельный сертификат. По его словам, аденовирус Ad26 используется в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт», при этом крайне редко встречается у человека.