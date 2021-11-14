Россия
 
Последние новости
На границе с Белоруссией погиб польский солдат
C севшего на мель в Приморье контейнеровоза начали откачивать топливо
Россия начала поставки С-400 в Индию
Названы самые частые ошибки при варке макарон
QR-код на входе в продуктовый магазин удивил россиян 
США скрыли факт авиаудара по Сирии с десятками жертв
Врач назвал осложняющие течение COVID-19 факторы
Стали известны последствия для машиниста метро Москвы из-за гибели человека
Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали с нее письма
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван критический срок для ревакцинации «Спутником Лайт»

Гинзбург: критический срок для ревакцинации «Спутником Лайт» составляет полгода
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Повторно вакцинироваться вакциной «Спутник Лайт» в условиях распространения дельта-штамма коронавируса штамма необходимо раз в полгода. Об этом РИА Новости рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что считает эту рекомендацию «очень критичной». Ревакцинироваться важно, поскольку по прошествии шести месяцев у человека, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, понижается уровень антител, пояснил эксперт.

13 ноября кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков описал, как меняется число антител через несколько месяцев после вакцинации от COVID-19. По его словам, через три месяца титр антител у вакцинированного пациента снижается втрое, а спустя шесть месяцев — в десять раз. Он отметил, что «утечка» иммунитета происходит из-за низких темпов ревакцинации, а также рассказал о проблеме, при которой изначально вакцинированные люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, не могут вовремя сделать очередную прививку, сохранив высокий уровень коллективного иммунитета.

Ранее в регионах столкнулись с дефицитом вакцины «Спутник Лайт». Среди них были Воронежская и Вологодская области, Красноярский край, а также Курган и Санкт-Петербург. Опрошенные «Лентой.ру» вирусологи предположили, что причиной нехватки вакцины стали локдаун, ревакцинация и перебои в поставках.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19
В Петербурге закончилась вакцина от COVID-19 «КовиВак»
Иммунологи описали изменение числа антител через несколько месяцев после вакцины
Другие материалы рубрики
Россия00:1329 октября

«Мы больше не можем праздновать как раньше»

Моргенштерн, Бузова, СК и россияне — кто прав в спорах о Дне Победы?
11:1513 ноября

Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе

11:1213 ноября

Путин ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису

11:0513 ноября

Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море

Россия00:0227 октября

«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»

Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
10:5913 ноября

Путин заявил о готовности Лукашенко поговорить с Меркель

09:2813 ноября

В Москве обнаружили «китайский квартал» для птиц

 
09:1513 ноября

В Совфеде оценили выдачу QR-кодов переболевшим россиянам

Россия00:0125 октября

«Легкая эпидемия слабоумия»

Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
08:4213 ноября

Россияне обсудили отличия советских женщин от современных

 
08:2513 ноября

Россияне стали меньше красть спиртное из магазинов

07:4113 ноября

В жилом доме в центре Москвы поймали змею

 
Россия
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
«Первый пошёл»
 
«Приезжих меньше не становится»
 
Все материалы
Мир
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Немецкие власти уличили во лжи о «наследниках Гитлера»
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
Тело мигранта из Сирии обнаружили на польской границе
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Курс доллара взлетел
Путин призвал дать гражданам возможность распоряжаться личными данными
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Владимир Путин поздравил Сбер со 180-летием
Украинский выпад.
Почему банк «Конкорд» обвиняет российские СМИ в шантаже
Работы Бэнкси продадут за криптовалюту
Сбер стал главным продавцом продуктов Рунета.
Обороты «СберМаркета» и «Самоката» в 3-м квартале 2021 года активно росли
Все материалы
Силовые структуры
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках
Вечный стыд.
Оксимирон выпустил «Смутное время», первую за шесть лет пластинку. Почему о нем все говорят?
Раскрыт заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака»
Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от коронавируса
Лучшая новая музыка:
украинские ковбои, возвращение Адель и трактор для Ланы Дель Рей
Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси
Дошли до края.
В прокате — новый супергеройский блокбастер «Вечные». Почему это худший фильм вселенной Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
В Белоруссии признали экстремистским формированием агентство БелаПАН
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Путин назвал правильный подход к персональным данным россиян
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Монеточка спародировала Дмитрия Киселева
Звезда Comedy Woman ответила на слухи о приостановке шоу «Игра» из-за Маслякова
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Директор УАЗа подтвердил закрытие всех новых проектов на заводе
Они нам нужны: американские кроссоверы
Кузены General Motors, «Форды» и архаичный монстр с суперкаровской мощностью
Российские умельцы сделали для ВАЗ-2106 дешевые адаптивные фары
Genesis GV70 — первый спортивный кроссовер из Кореи
Что получается, когда у инженеров и дизайнеров развязаны руки?
Toyota добавила кроссоверу RAV4 новые фары и оснащение
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Дрэг-гонку Porsche 911 Turbo S и Taycan Turbo S показали на видео
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
«Наедине с природой и собственным адреналином»
Что такое маунтинбайк и где находятся лучшие велосипедные трассы в России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Шестилетний мальчик из Дагестана установил рекорд по хождению на руках
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
В Ивановской области представят новый арт-объект
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы