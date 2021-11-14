Назван критический срок для ревакцинации «Спутником Лайт»

Повторно вакцинироваться вакциной «Спутник Лайт» в условиях распространения дельта-штамма коронавируса штамма необходимо раз в полгода. Об этом РИА Новости рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что считает эту рекомендацию «очень критичной». Ревакцинироваться важно, поскольку по прошествии шести месяцев у человека, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, понижается уровень антител, пояснил эксперт.

13 ноября кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков описал, как меняется число антител через несколько месяцев после вакцинации от COVID-19. По его словам, через три месяца титр антител у вакцинированного пациента снижается втрое, а спустя шесть месяцев — в десять раз. Он отметил, что «утечка» иммунитета происходит из-за низких темпов ревакцинации, а также рассказал о проблеме, при которой изначально вакцинированные люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, не могут вовремя сделать очередную прививку, сохранив высокий уровень коллективного иммунитета.

Ранее в регионах столкнулись с дефицитом вакцины «Спутник Лайт». Среди них были Воронежская и Вологодская области, Красноярский край, а также Курган и Санкт-Петербург. Опрошенные «Лентой.ру» вирусологи предположили, что причиной нехватки вакцины стали локдаун, ревакцинация и перебои в поставках.

