Дефицит вакцины «Спутник Лайт» в России объяснили

За последний месяц в российских регионах среди населения вырос спрос на однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». В октябре и начале ноября дефицит препарата зафиксировали в Воронежской области, Кургане, Вологодской области, Красноярском крае и Петербурге. Вирусологи в разговоре с «Лентой.ру» объяснили ажиотаж вокруг вакцины. По их мнению, дефицит препарата связан с локдауном, ревакцинацией и перебоями в поставках.

Вместе со «Спутником Лайт» в регионах заканчивается «Спутник V»

По словам иммунолога Николая Крючкова, раньше, до объявления нерабочих дней, вакцины хватало из-за небольшого спроса. После того, как власти объявили об ограничениях, россияне охотнее пошли прививаться и вакцинироваться повторно. При этом заканчивается не только однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», но и двухкомпонентная «Спутник V».

Соответственно, с учетом того спроса выпуск был достаточным, но сейчас мы видим, что в регионах запас “Спутника V” исчерпывается. Пока, конечно, еще есть, но уже запасы тают иммунолог Николай Крючков

Иммунолог рассказал, что согласно последним рекомендациям Минздрава «Спутник Лайт» необходимо вкалывать тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией или ранее прививался другими препаратами от коронавируса. При этом рассматривать вакцину для первичной вакцинации не стоит.

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«Для первичной вакцинации необходимо использовать “Спутник V”, что и правильно, с самого начала об этом шла речь. Для первичной вакцинации “Спутник Лайт” слишком слабая», — подчеркнул Крючков. Также вирусолог напомнил, что «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V», поэтому желающим воспользоваться именно этой вакциной можно не ждать ее поставок, а привиться двухкомпонентным препаратом.

Перебои в производстве и поставках

По словам начальника лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова, вакцины «Спутник Лайт» действительно не хватает. Он предположил, что недостаток препарата связан с логистикой и производством. Однако на этот вопрос точно сможет ответить производитель вакцины, заключил специалист.

Вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что в регионах стала повторно прививаться от коронавируса та категория населения, которая уже получила двухкомпонентную вакцину полгода назад.

«Данная вакцина рекомендована для ревакцинации, поскольку у нас население делится на тех, кто прививается, и тех, кто не хочет вакцинироваться. Сейчас такое время, когда люди, которые привились шесть месяцев назад, получают свою ревакцинацию. Недостаток “Спутника Лайт” может быть связан с этим фактором. Однако могут быть и чисто снабженческие проблемы», — отметил Альтштейн.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил эффективность российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» с зарубежными вакцинами. Пресс-секретарь президента объяснил, что у двух российских вакцин, которые разработаны Центром имени Гамалеи, разные показатели эффективности, однако при этом они остаются эффективнее зарубежных препаратов.