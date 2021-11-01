Песков оценил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Песков: эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» выше, чем у многих зарубежных вакцин

Показатели эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» выше, чем у многих зарубежных вакцин. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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Пресс-секретарь президента объяснил, что у двух российских вакцин, которые разработаны Центром имени Гамалеи, разные показатели эффективности среди разных возрастных категорий. Песков подчеркнул, что при этом они остаются эффективнее зарубежных препаратов.

Официальный представитель Кремля также разъяснил слова главы Минздрава Мурашко об использовании «Спутника Лайт» только для ревакцинации. Песков заявил, что заявление министра вырвано из контекста. Однокомпонентная вакцина эффективна и для вакцинации, и для ревакцинации, подчеркнул он.