Песков разъяснил слова Мурашко об использовании «Спутника Лайт» для ревакцинации

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснил слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что прививка «Спутник Лайт» должна применяться только для повторной вакцинации. Представитель президента России подчеркнул, что заявление министра вырвано из контекста, передает РИА Новости.

По словам Пескова, «Спутник Лайт» эффективен во всем: и для вакцинации, и для ревакцинации.

30 октября Мурашко по время рабочей поездки во Владимирскую область порекомендовал использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. При этом в качестве первой прививки министр по-прежнему посоветовал применять зарегистрированные в России вакцины, в том числе «Спутник V».

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент прививки «Спутник V». Его эффективность против «дельта»-штамма оценивается в 70 процентов в течение трех месяцев после вакцинации. При введении ее в качестве бустерной дозы эффективность составляет до 83 процентов.