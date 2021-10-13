В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника Лайт» против «дельта»-штамма

Российская вакцина «Спутник Лайт» эффективна против «дельта»-штамма COVID-19 на 70 процентов в течение трех месяцев после прививки. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование центра имени Гамалеи, передает ТАСС.

Там уточнили, что среди людей старше 60 лет эффективность российской вакцины против индийского штамма COVID-19 превысила 75 процентов.

При этом в РФПИ отметили, что при использовании вакцины как бустерной дозы ее эффективность против «дельта»-штамма составляет до 83 процентов.