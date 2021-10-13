Гинцбург рассказал об иммунитете после повторной вакцинации «Спутником Лайт»

Гинцбург: прививка «Спутник Лайт» продлевает защиту от COVID-19 минимум на шесть месяцев

Повторная прививка российской вакциной от COVID-19 «Спутник Лайт» продлевает иммунную защиту от коронавируса как минимум на шесть месяцев. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует ТАСС.

Гинцбург пояснил, что при уровне антител в диапазоне от 300 до 500 человеку будет достаточно ревакцинации «Спутником Лайт».

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. О разработке такой версии вакцины от коронавируса заявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. О регистрации препарата стало известно 6 мая.