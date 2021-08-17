Гинцбург оценил идею использования Pfizer в сочетании с вакциной «Спутник Лайт»

Директор центра Гамалеи призвал совмещать Pfizer и «Спутник Лайт» для защиты от «дельты»

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для тех, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer, нужна для повышения уровня защиты против штамма «дельта». Об этом рассказал РИА Новости директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — сказал Гинцбург.

По его словам, до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против «дельта»-варианта коронавируса. Есть предположения, что всего 40 процентов, отметил он. «Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — заключил специалист.

Ранее Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против всех известных штаммов COVID-19. Кроме того, он выразил надежду, что в будущем вакцина будет также эффективна против тех штаммов, которые могут появиться в мире в результате постоянных мутаций коронавируса.

11 августа сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к компании Pfizer с предложением использовать российский препарат «Спутник Лайт» для третьей, дополнительной прививки в целях усиления эффекта от вакцинации против коронавирусной инфекции.