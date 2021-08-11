Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех штаммов COVID-19

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против всех известных штаммов COVID-19. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«[Вакцина] эффективна не только против непосредственно тех штаммов, против которых она создавалась, а также против и тех многочисленных штаммов, которые за последнее время появились и нас постоянно атакуют», — заявил Гинцбург.

Он выразил надежду, что в будущем вакцина будет также эффективна против тех штаммов, которые могут появиться в мире.