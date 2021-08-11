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В Минздраве оценили последнюю стадию испытаний «Спутника V»

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Клинические исследования вакцины «Спутник V» спустя год после регистрации не выявили новых побочных эффектов. Последнюю стадию испытаний вакцины оценил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Его слова приводит URA.RU.

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«Промежуточные испытания третьей фазы уже опубликованы, продолжается пострегистрационный, завершающий этап клинических исследований, так как приход новых штаммов вынуждает провести доскональные изучения. Через год после появления "Спутника V" мы не выявили у вакцинированных каких-то новых побочных эффектов», — рассказал Токарев.

По его словам, у пациентов отмечаются локальные боли, о которых ранее заявлял разработчик. Также не удалось доказать, что «Спутник V» вызывает тромбозы, как британская вакцина AstraZeneca.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические испытания назальной формы «Спутника V» уже завершены. Он рассказал, что в настоящее время решается вопрос с финансированием клинических испытаний. Все испытания должны пройти по полной программе, и это будет стоить порядка 400 миллионов рублей.

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