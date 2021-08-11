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Гинцбург назвал срок регистрации в России вакцины от COVID-19 для детей

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вакцину от COVID-19 для детей в России могут зарегистрировать в сентябре 2021 года. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой (клинических испытаний — прим. Ленты.ру), и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам», — рассказал Гинцбург.

Врач также отметил, что сейчас существуют два варианта вакцины для подростков — разведенная в концентрации 1:10 и разведенная 1:5. Обе они проверены, и у обеих отсутствуют какие-либо побочные эффекты, кроме небольшой температуры в пределах 37,5 градусов у вакцины, разведенной 1:15.

В то же время Гинцбург выразил «опасения», что разработчиков прививки могут заставить проводить третью фазу испытаний. Участие них должны будут принять 3 тысячи человек.

«Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», — отметил Гинцбург.

Ранее Гинцбург оценил дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом, заявив, что в будущем коронавирус станет таким же управляемым заболеванием, как грипп. Он подчеркнул, что в России появятся адекватные способы борьбы с инфекцией, которые вытеснят ее и превратят в вакциноуправляемую. Такая судьба уже настигла корь, краснуху и прочие заболевания.,

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