В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей от коронавируса

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов оценил необходимость массовой вакцинации детей и подростков против коронавируса. Он отметил в эфире телеканала «Россия-1», что говорить об этом даже после сертификации соответствующей вакцины преждевременно.
Максютов добавил, что несовершеннолетних все равно требуется защитить от COVID-19, поскольку новые варианты могут оказаться более опасными для них.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл сроки начала вакцинации подростков от коронавируса в России. По его словам, она должна начаться к 20 сентября. Также специалист рассказал о состоянии российских подростков, которые принимают участие в исследовании препарата «Спутник V».
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждение вакцинации подростков от COVID-19 является преждевременным, ведь на данный момент нет информации о полных клинических исследованиях. Она подчеркнула, то прививку от COVID-19 детям и подросткам после ее регистрации стоит делать только с согласия родителей.
Опрошенные «Лентой.ру» вирусологи не согласились с заявлением детского омбудсмена. Они рассказали, почему необходимо привить детям иммунитет к коронавирусу, и когда ждать решения по этому вопросу. Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что вопрос о том, нужно вакцинировать подростков или нет, будет решен, «как только клинические исследования будут проведены и как только их обсудят».
Заразность новых вариантов коронавируса
Глава «Вектора» пояснил, что индийскому или «дельта» варианту коронавируса требуется в 10 раз меньше вирусных частиц, чтобы заразить человека, поэтому разновидность распространяется быстрее, чем «уханьский» предшественник и активнее передается от зараженного организма к незараженному. Он добавил, что через 72 часа после заражения вирус достигает в 8 раз большей концентрации в организме.
Максютов добавил, что одной вирусной частицы достаточно для заражения. Он пояснил, что для инфицирования взрослого человека «уханьским» штаммом требовалась концентрация в тысячу частиц, для ребенка — в 10 тысяч, теперь эти коэффициенты значительно снижены, что способствует, в том числе, тяжелому течению заболевания у несовершеннолетних.
Ранее доцент РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов заявил, что защитить маленьких детей от COVID-19 можно благодаря привитым взрослым. Дети до 12 лет, как правило, сами заражаются от взрослых и распространяют меньше вирусов.
Течение болезни у детей
Специалисты отмечают, что в первую волну коронавирус у детей проходил практически бессимптомно, они болели реже и легче переносили инфекцию. Теперь ситуация изменилась. Родителей должны насторожить длительная лихорадка, сонливость, отказ от пищи и выраженная интоксикация, рассказала заведующая отделением неотложной педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Анна Бабаян. Старший научный сотрудник теоретического отдела ГНЦ ВБ «Вектор» Денис Антонец добавил, что причиной тому произошедшие изменения в структуре коронавируса.
Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов подчеркнул, что даже при бессимптомном и легком течении могут наступать отложенные последствия, которые связаны с поражением внутренних органов. Могут проявляться тяжелые осложнения.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов предупредил россиян о возможных осложнениях у детей после коронавируса. По словам врача, обычно у детей заболевание протекает легче. Однако у 30 процентов заболевших могут развиться постковидные осложнения. Среди них — поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Риск таких осложнений преимущественно высок у детей с избыточной массой тела.