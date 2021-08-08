В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей от коронавируса

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов оценил необходимость массовой вакцинации детей и подростков против коронавируса. Он отметил в эфире телеканала «Россия-1», что говорить об этом даже после сертификации соответствующей вакцины преждевременно.

Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче Ринат Максютов Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Максютов добавил, что несовершеннолетних все равно требуется защитить от COVID-19, поскольку новые варианты могут оказаться более опасными для них.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл сроки начала вакцинации подростков от коронавируса в России. По его словам, она должна начаться к 20 сентября. Также специалист рассказал о состоянии российских подростков, которые принимают участие в исследовании препарата «Спутник V».

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждение вакцинации подростков от COVID-19 является преждевременным, ведь на данный момент нет информации о полных клинических исследованиях. Она подчеркнула, то прививку от COVID-19 детям и подросткам после ее регистрации стоит делать только с согласия родителей.

Опрошенные «Лентой.ру» вирусологи не согласились с заявлением детского омбудсмена. Они рассказали, почему необходимо привить детям иммунитет к коронавирусу, и когда ждать решения по этому вопросу. Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что вопрос о том, нужно вакцинировать подростков или нет, будет решен, «как только клинические исследования будут проведены и как только их обсудят».

Заразность новых вариантов коронавируса

Глава «Вектора» пояснил, что индийскому или «дельта» варианту коронавируса требуется в 10 раз меньше вирусных частиц, чтобы заразить человека, поэтому разновидность распространяется быстрее, чем «уханьский» предшественник и активнее передается от зараженного организма к незараженному. Он добавил, что через 72 часа после заражения вирус достигает в 8 раз большей концентрации в организме.

10 раз меньше вирусных частиц требуется «дельта» штамму коронавируса для заражения организма

Максютов добавил, что одной вирусной частицы достаточно для заражения. Он пояснил, что для инфицирования взрослого человека «уханьским» штаммом требовалась концентрация в тысячу частиц, для ребенка — в 10 тысяч, теперь эти коэффициенты значительно снижены, что способствует, в том числе, тяжелому течению заболевания у несовершеннолетних.

Ранее доцент РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов заявил, что защитить маленьких детей от COVID-19 можно благодаря привитым взрослым. Дети до 12 лет, как правило, сами заражаются от взрослых и распространяют меньше вирусов.

Течение болезни у детей

Специалисты отмечают, что в первую волну коронавирус у детей проходил практически бессимптомно, они болели реже и легче переносили инфекцию. Теперь ситуация изменилась. Родителей должны насторожить длительная лихорадка, сонливость, отказ от пищи и выраженная интоксикация, рассказала заведующая отделением неотложной педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Анна Бабаян. Старший научный сотрудник теоретического отдела ГНЦ ВБ «Вектор» Денис Антонец добавил, что причиной тому произошедшие изменения в структуре коронавируса.

Замены, которые произошли, позволяют вирусу крепче ухватиться за «дверную ручку», которую использует, чтобы проникнуть внутрь клетки Денис Антонец Фото: Центр «Вектор»

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов подчеркнул, что даже при бессимптомном и легком течении могут наступать отложенные последствия, которые связаны с поражением внутренних органов. Могут проявляться тяжелые осложнения.

3-4 недели спустя у детей могут проявляться отсроченные последствия перенесенного в легкой или бессимптомной форме коронавируса

Ранее эпидемиолог Александр Горелов предупредил россиян о возможных осложнениях у детей после коронавируса. По словам врача, обычно у детей заболевание протекает легче. Однако у 30 процентов заболевших могут развиться постковидные осложнения. Среди них — поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Риск таких осложнений преимущественно высок у детей с избыточной массой тела.

