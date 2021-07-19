COVID-19 в легкой форме оказался опасен для детей в будущем

Ученый Коновалов заявил, что COVID-19 в легкой форме опасен для детей в будущем

У детей, которые перенесли коронавирус в легкой форме, могут возникнуть отсроченные иммунные последствия. Об этой опасности COVID-19 в будущем рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Иван Коновалов в беседе с «Парламентской газетой».

По словам ученого, COVID-19 оказался опасен для детей в будущем из-за того, что вирус вызывает мультисистемный воспалительный синдром. Он проявляется спустя четыре-восемь недель после заражения.

Материалы по теме «Человек неконтролируемо сгорает» Новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. К чему готовиться россиянам? «Ситуация очень тяжелая» Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?

«Он приводит к множественным поражениям сосудистого звена, сердечной мышцы — миокардитам и эндокардитам», — рассказал Коновалов.

Кроме того, он добавил, что коронавирус вызывает у некоторых детей системное поражение всех органов. Коновалов пояснил, что изначально такой синдром был похож на болезнь Кавасаки, которая вызвана аутоимунными процессами. Но позже ученые выяснили, что это воспаление развивается после контакта с коронавирусной инфекцией — оно поражает суставы, желудочно-кишечный тракт и почки, а также сопровождается лихорадкой.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)назвала катастрофические последствия COVID-19 среди детей. По данным организации, из-за пандемии коронавируса существенно снизилось количество плановых вакцинаций среди детей. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, такая тенденция уже привела к вспышкам кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.