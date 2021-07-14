Кузнецова назвала преждевременным обсуждение вакцинации подростков от COVID-19

Обсуждение вакцинации подростков от COVID-19 является преждевременным, ведь на данный момент нет информации о полных клинических исследованиях. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

По ее словам, в стране в настоящее время нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. Для этого необходимо провести полноценные исследования, на что получил разрешение Центр имени Гамалеи, отметила Кузнецова.

«Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», — уточнила она.

Омбудсмен добавила, что прививку от COVID-19 детям и подросткам после ее регистрации стоит делать только с согласия родителей.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл сроки начала вакцинации подростков от коронавируса в России. По его словам, она должна начаться к 20 сентября. Также специалист рассказал о состоянии российских подростков, которые принимают участие в исследовании препарата «Спутник V».