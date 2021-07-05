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В Москве начались исследования вакцины «Спутник V» для подростков

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве начались клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По ее словам, исследование началось на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи.

«Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников — сто человек», — отметила заммэра.

Она добавила, что в медицинское обследование добровольцев входит ПЦР-тест.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский развеял миф о вакцине «Спутник V». По его утверждению, аденовирусы, которые содержатся в препарате, не влияют на геном человека.

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