В Москве начались исследования вакцины «Спутник V» для подростков

В Москве начались клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Материалы по теме «Человек неконтролируемо сгорает» Новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. К чему готовиться россиянам? «Ситуация очень тяжелая» Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?

По ее словам, исследование началось на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи.

«Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников — сто человек», — отметила заммэра.

Она добавила, что в медицинское обследование добровольцев входит ПЦР-тест.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский развеял миф о вакцине «Спутник V». По его утверждению, аденовирусы, которые содержатся в препарате, не влияют на геном человека.