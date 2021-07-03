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Вирусолог развеял популярный миф о вакцине «Спутник V»

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аденовирусы, которые содержатся в российской вакцине «Спутник V», вопреки популярному мифу, не влияют на геном человека. Этот миф развеял профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью URA.RU.

По его словам, аденовирус не держится в клетках человека более двух недель. Для размножения ему нужна специальная культура клеток ферментеров.

«"Спутник" не воздействует на геном человека. Аденовирус — даже "дикий", не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается» — сказал Аграновский.

Ранее вирусолог Александр Шестопалов назвал опасные места для заражения коронавирусом летом. Среди них пляжи, бассейны, аквапарки и аттракционы. По словам специалиста, вирус гибнет на жаре, однако лежак на пляже лучше протереть дезинфицирующим средством. Потенциально опасными могут быть и полотенца или пледы, которые дают в аренду в общественных местах отдыха, поэтому приносить их необходимо из дома.

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