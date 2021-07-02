Вирусолог оценил решение рассматривать случаи ОРВИ как заражения COVID-19

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил решение заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой о рассмотрении всех случаев ОРВИ в столице как эпизодов заражения коронавирусом. Своим мнением медик поделился в интервью «Ленте.ру».

«Решение повысит сфокусированность системы на инфекции SARS CoV-2 и в данной экстренной ситуации может быть полезно», — отметил Аграновский.

1 июня председатель комитета Госдумы по охране здоровья, заведующий кафедрой детской хирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Дмитрий Морозов рассказал, при каких условиях россияне смогут избежать введения нового локдауна.