Индийский штамм коронавируса вытеснил в Москве все остальные

«Дельта»-вариант коронавируса, при котором болезнь протекает тяжелее, чем при других мутациях COVID-19, вытеснил все остальные варианты из Москвы. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

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«Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется "дельта". Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы», — сказала она.

Ранее Ракова заявила, что введение локдауна в Москве — последняя мера, которую примут власти столицы, несмотря на сложную ситуацию с распространением COVID-19. По ее словам, во избежание подобных мер власти ввели QR-коды и систему социального мониторинга.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в шесть раз выше по сравнению с показателями по всей России.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 218 человек. Общее количество инфицированных достигло 5 561 360. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (6893), в Московской области (2488 случая) и Санкт-Петербурге (1671 случай). При этом четвертый день подряд в стране фиксируется рекорд смертей из-за COVID-19 — зарегистрировано 679 летальных исходов.