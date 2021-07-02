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Власти заявили о дефиците резервных госпиталей для больных COVID-19 в Москве

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве не хватает резервных госпиталей для больных COVID-19, некоторые больницы приходится перепрофилировать. О соответствующем дефиците заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей (временных госпиталей — прим. «Ленты.ру»), и мы дополнительно, я очень надеюсь что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы», — отметила Ракова.

Заммэра выразила надежду, что после снижения темпов заболевания COVID-19 в Москве все больницы вернутся к привычному формату работы.

Ранее Ракова заявила, что введение локдауна в Москве — последняя мера, которую примут власти столицы. По ее словам, во избежание подобных мер власти ввели «всеми любимые» QR-коды и систему социального мониторинга.

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