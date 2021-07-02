В Москве началась повторная вакцинация от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале повторной вакцинации от коронавируса в столице. В своем личном блоге он сообщил, что пройти ее можно уже с 1 июля в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

В городских поликлиниках запись на повторную вакцинацию будет открыта с 5 июля. Сделать это можно будет в 12 медучреждениях столицы любым препаратом, который зарегистрирован в России. По словам Собянина, на данный момент в Москве есть двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался первый раз.

Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее Сергей Собянин Мэр Москвы

Сам Собянин рассказал, что сделал прививку уже во второй раз. Первый раз он вакцинировался от коронавируса в сентябре прошлого года.

Кому и как часто необходимо повторно вакцинироваться?

Как отметил столичный мэр, рекомендации по повторной вакцинации были разработаны совместно с Минздравом России. Из-за нынешней напряженной эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют вакцинироваться повторно уже через 6 месяцев. Сделать прививку не позже этого срока желательно и тем, кто переболел COVID-19, независимо от наличия и уровня антител.

В Минздраве сообщили, что «экстренная» вакцинация россиян против COVID-19 будет проводиться в стране до момента достижения коллективного иммунитета. Его уровень должен составить не менее 60 процентов взрослого населения, подчеркнули там. Планируется, что в обычное время прививку от коронавируса необходимо будет делать раз в год.

Директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково» Марина Велданова объяснила, что через полгода уровень антител в организме существенно снижается. Поэтому риск того, что после второй вакцинации организм может быть «перегружен» из-за наличия антител, теоретически маловероятен.

Защита от новых штаммов

Повторная вакцинация поможет поднять иммунитет на более высокий уровень, уверена доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Это поспособствует лучшей защите от вируса, в том числе и от индийского штамма, который распространился в последнее время.

Именно этот вариант вируса был выявлен у 90 процентов всех зараженных COVID–19 в Москве в июне и вызвал взрывной рост заболеваемости в городе. При этом, по словам Сергея Собянина, индийский штамм проник в Москву еще в апреле.

По словам Барановой, «дельта»-вариант снижает эффективность антител, выработанных вакцинами, примерно в шесть-восемь раз. «Но не надо пугаться цифр. Реально у нас иммунный ответ имеет очень большой размах. Если в шесть-восемь раз упала защита от антител — то это меньше, чем на порядок», — отметила она.

Слишком медленное проведение массовой вакцинации может привести к возникновению и быстрому распространению новых, более заразных штаммов и вариантов, предупредил инфекционист из Университета Огасты в американском штате Джорджия Роджер Макартур. Он допустил, что допустил в отдельных случаях распространения новых разновидностей вируса, в том числе вариант «дельта», может потребовать повторной вакцинации.

