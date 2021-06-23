Собянин раскрыл масштаб распространения новой мутации коронавируса в Москве

Новая индийская мутация коронавирусной инфекции выявлена у 90 процентов всех зараженных COVID–19 в Москве. Масштаб распространения новой мутации раскрыл мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Собянин также сообщил, что мутировавший индийский штамм коронавируса проник в Москву еще в апреле. Он признался, что пока преждевременно делать позитивные прогнозы по ситуации с распространением инфекции.

«В ближайшее время, на мой взгляд, ситуация с коронавирусом, будет сложной», — сказал градоначальник.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения, направленные на борьбу с распространением вируса. Так, с 22 июня вводится временный запрет на концертные, зрелищные, развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек. С 28 июня в столице начнут действовать ограничения на посещение заведений общественного питания.