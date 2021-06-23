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Голикова назвала регионы России с превышением заболеваемости по коронавирусу

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Фото: Globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала десять регионов России, где превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом по стране. Об этом она заявила в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, сообщает РИА Новости.

По ее словам, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии, Подмосковье, Карелии, Сахалине, Хакасии, Крыме, Мурманской области и Горном Алтае.

Голикова указала, что за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30 процентов практически во всех регионах России.

За последние сутки в России выявили 17 594 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Москве (6534), Московской области (2323) и Санкт-Петербурге (1092).

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