Голикова назвала регионы России с превышением заболеваемости по коронавирусу

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала десять регионов России, где превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом по стране. Об этом она заявила в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, сообщает РИА Новости.

По ее словам, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии, Подмосковье, Карелии, Сахалине, Хакасии, Крыме, Мурманской области и Горном Алтае.

Голикова указала, что за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30 процентов практически во всех регионах России.

За последние сутки в России выявили 17 594 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Москве (6534), Московской области (2323) и Санкт-Петербурге (1092).