Десятки ракет атаковали Киев. Удары наносятся по нефтебазе, ГЭС и месту размещения иностранных наемников

Около 30 баллистических ракет ВС РФ атаковали Киев, в городе начались пожары

Вооруженные силы РФ начали массированную атаку по военным и инфраструктурным объектам Украины в районе Киева.

Жители украинской столицы сообщили о десятках прилетов по стратегическим объектам с использованием реактивных «Гераней-3», ракет Х-101, «Калибров», «Искандеров» и «Цирконов». Всего по столице Украины уже выпустили около 30 баллистических ракет.

После прилета сразу в нескольких районах Киева разгорелся пожар. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Под ударами ВС РФ также оказались Бровары, Запорожье, Харьков, Сумы, Николаевская область и Павлоград.

До атаки киевляне спустились под землю. Чтобы переждать удары, жители установили на станциях метро палатки и раскладушки.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Под удары попали Киевская ГЭС, нефтебаза и пятизвездочный отель с иностранными наемниками

Telegram-канал «Военкоры Русской весны», ссылаясь на украинские мониторинговые паблики, сообщил о признаках подготовки более масштабной атаки.

По данным Times of Ukraine, Вооруженные силы (ВС) России атаковали Киевскую ГЭС в Вышгороде, а также ТЭЦ-5 в в Голосеевском районе украинской столицы. Также на окраине Киева уничтожили нефтебазу.

Кроме того, в центре Киева после удара загорелись два пятизвездочных отеля на бульваре Шевченко — CityHotel Residence и Premier Palace. В результате атаки загорелась крыша гостиницы CityHotel Residence в центре Киева. В нем часто останавливаются иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удары оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и «Циркона» по Киеву также попали на видео. На записи видно несколько ярких вспышек. Подробности не уточняются.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ситуация в Киеве становится необратимой

Глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев ранее предупреждал, что ситуация с энергетикой в Киеве стала необратимой из-за жары, что грозит массовыми ограничениями для потребителей.

Речь идет о системных ограничениях как для промышленных, так и для бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы. Так, оборудование подстанций облэнерго Украины уже отключалось из-за перегрузки и увеличения потребления. Он отметил, что страна еще трое суток назад вступила в необратимый период этого лета.