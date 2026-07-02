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02:33, 2 июля 2026Бывший СССР

В Киеве загорелись два пятизвездочных отеля

В Киеве загорелись два пятизвездочных отеля CityHotel Residence и Premier Palace
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В центре Киева после удара загорелись два пятизвездочных отеля на бульваре Шевченко — CityHotel Residence и Premier Palace, сообщают местные паблики.

По предварительным данным, в результате атаки загорелась крыша гостиницы CityHotel Residence в центре Киева. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в нем часто останавливаются иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Жители города спустились в метро и другие укрытия в ожидании возможного обстрела.

Ранее в центре Киева после прилета разгорелся пожар. Падение обломков произошло в Деснянском и Шевченковском районах.

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