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23:34, 1 июля 2026Бывший СССР

В центре Киева начался пожар

В центре Киева начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В центре Киева после прилета разгорелся пожар, сообщает «24 канал» в Telegram.

По его данным, есть падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что ситуация с энергетикой в Киеве стала необратимой из-за жары, что грозит массовыми ограничениями для потребителей. Речь идет о системных ограничениях как для промышленных, так и для бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы.

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