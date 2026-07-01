В центре Киева начался пожар

В центре Киева после прилета разгорелся пожар, сообщает «24 канал» в Telegram.

По его данным, есть падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что ситуация с энергетикой в Киеве стала необратимой из-за жары, что грозит массовыми ограничениями для потребителей. Речь идет о системных ограничениях как для промышленных, так и для бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы.