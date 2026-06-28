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02:26, 28 июня 2026Бывший СССР

Жителей Киева предупредили о необратимом периоде лета

Глава УАВЭ Игнатьев: В Киеве из-за жары могут отключать электричество до пяти часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ситуация с энергетикой в Киеве стала необратимой из-за жары, что грозит массовыми ограничениями для потребителей. Такое предупреждение сделал глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев в интервью эфире телеканала «Новини.LIVE».

Речь идет о системных ограничениях как для промышленных, так и для бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы. Игнатьев напомнил, что оборудование подстанций облэнерго Украины уже отключалось из-за перегрузки и увеличения потребления. Он отметил, что страна еще трое суток назад вступила в необратимый период этого лета.

В начале июня сообщалось об отключении электричества в части правого берега Киева и пригороде. Кроме того, жителей призывали закрывать окна из-за возникших после атаки пожаров, из-за которых город окутан дымом.

До этого, в апреле, в районах Киева начались перебои со светом из-за загоревшегося трансформатора на левом берегу Днепра.

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