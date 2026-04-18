В Киеве начались перебои со светом

В районах Киева начались перебои со светом из-за загоревшегося трансформатора

В нескольких районах Киева начались перебои со светом. Об этом сообщает Telegram-канал УНИАН.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал загоревшийся трансформатор на левом берегу Днепра.

Ранее стало известно, что число жертв стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло до шести. Еще шести пострадавшим, в том числе четырехмесячному ребенку, оказали помощь на месте. Мужчина с автоматом открыл огонь по прохожим в субботу, 18 апреля. Его ликвидировали во время штурма супермаркета, где он забаррикадировался.

