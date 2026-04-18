Киевский стрелок ликвидирован

Глава МВД Украины Клименко: Захвативший заложников в Киеве стрелок ликвидирован

Стрелок, захвативший заложников в киевском супермаркете, ликвидирован. Об этом сообщает Telegram-канал УНИАН со ссылкой на главу Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Клименко.

«Спецназовцы КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия, — прим. «Ленты.ру») Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот взял людей в заложники и открыл огонь по полицейскому во время задержания. Перед этим с ним пытались связаться переговорщики», — уточнили авторы публикации.

Число людей, ставших жертвами преступника, уточняется.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Демиевки в Киеве вечером 18 апреля. Предварительно, мужчине около 60 лет. Его мотивы неизвестны. Позднее он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В итоге силовики решились на штурм здания.