Киевский стрелок ликвидирован

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:23, 18 апреля 2026

Глава МВД Украины Клименко: Захвативший заложников в Киеве стрелок ликвидирован
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Стрелок, захвативший заложников в киевском супермаркете, ликвидирован. Об этом сообщает Telegram-канал УНИАН со ссылкой на главу Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Клименко.

«Спецназовцы КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия, — прим. «Ленты.ру») Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот взял людей в заложники и открыл огонь по полицейскому во время задержания. Перед этим с ним пытались связаться переговорщики», — уточнили авторы публикации.

Число людей, ставших жертвами преступника, уточняется.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Демиевки в Киеве вечером 18 апреля. Предварительно, мужчине около 60 лет. Его мотивы неизвестны. Позднее он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В итоге силовики решились на штурм здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok