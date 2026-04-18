17:24, 18 апреля 2026

Стрелявший в Киеве взял заложников в «Велмарте», магазин окружен спецслужбами
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Неизвестный мужчина, ранее открывший стрельбу по людям в Киеве, взял заложников и забаррикадировался в магазине «Велмарт». Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Политика Страны».

Отмечается, что сотрудники спецслужб окружили здание супермаркета. До этого стрелок вел огонь по людям прямо на улице. В одного из прохожих он выстрелил в упор.

Также издание со ссылкой на официальное сообщение правоохранительных органов сообщало, что силовики проводят спецоперацию по задержанию преступника. По предварительным данным, один человек не выжил. Количество раненых уточняется.

Ранее сообщалось, что стрельбу по людям неизвестный открыл в районе Демеевки в Киеве вечером 18 апреля. Предварительно, мужчине около 60 лет. Его мотивы неизвестны.

    Последние новости

    В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям

    Россиянка описала семь стран фразой «дешевле и комфортнее Сочи»

    Бессонницу назвали ранним симптомом двух неизлечимых болезней

    Трамп оценил переговоры с Ираном

    Мошенник похитил у бойцов СВО более миллиона рублей

    Открывший стрельбу по людям в Киеве забаррикадировался в супермаркете и взял заложников

    Президент оценил риск Кубы повторить судьбу Венесуэлы

    Голодные медведи вышли к людям в Подмосковье

    Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко вызвали ярость на Украине

    Трамп расстроился из-за Испании

    Все новости
