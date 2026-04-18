Открывший стрельбу по людям в Киеве забаррикадировался в супермаркете и взял заложников

Стрелявший в Киеве взял заложников в «Велмарте», магазин окружен спецслужбами

Неизвестный мужчина, ранее открывший стрельбу по людям в Киеве, взял заложников и забаррикадировался в магазине «Велмарт». Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Политика Страны».

Отмечается, что сотрудники спецслужб окружили здание супермаркета. До этого стрелок вел огонь по людям прямо на улице. В одного из прохожих он выстрелил в упор.

Также издание со ссылкой на официальное сообщение правоохранительных органов сообщало, что силовики проводят спецоперацию по задержанию преступника. По предварительным данным, один человек не выжил. Количество раненых уточняется.

Ранее сообщалось, что стрельбу по людям неизвестный открыл в районе Демеевки в Киеве вечером 18 апреля. Предварительно, мужчине около 60 лет. Его мотивы неизвестны.