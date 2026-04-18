В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие

В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Демеевки, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным полиции, проводится спецоперация по задержанию преступника. По предварительной информации, один человек не выжил, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.

Предварительно, мужчине около 60 лет. Его мотивы неизвестны.

Ранее три человека пострадали после стрельбы в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Народная. По предварительным данным, между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил предположительно светошумовой пистолет. Правоохранители задержали шесть человек.