Силовые структуры
03:11, 16 января 2026Силовые структуры

В центре Москвы произошла стрельба

ТАСС: В Москве при стрельбе из светошумового пистолета пострадали три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Три человека пострадали после стрельбы в центре Москвы, их направили в медицинское учреждение. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Народная. По предварительным данным, между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил предположительно светошумовой пистолет. Правоохранители задержали шесть человек.

Ранее сообщалось, что суд в Москве вынес приговор по делу о стрельбе по людям на самокатах. Тогда один человек получил ранение, ему потребовалась медпомощь. Подсудимый признал вину частично и добровольно компенсировал потерпевшим моральный вред. Мужчину признали виновным по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия и приговорили к двум годам колонии общего режима.

