Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 30 мая 2026Мир

Финансовую помощь Германии Киеву посчитали нарушением Конституции ФРГ

Немецкий политик Нимайер: Поддержка Германией Украины является антиконституционной
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Выделяя финансовую помощь Киеву, правительство Фридриха Мерца нарушает Конституцию Германии. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По словам Нимайера, действия кабинета министров спровоцировали масштабный конституционный кризис, а текущий политический курс прямо нарушает 26-ю статью Основного закона страны. На этом фоне глава совета потребовал немедленно прекратить любую поддержку Украины и организовать круглый стол с правительством для урегулирования внутренней ситуации.

Политик убежден, что решения Берлина не соответствуют интересам местных налогоплательщиков. Сам же Фридрих Мерц, по мнению Нимайера, занимает пост канцлера нелегитимно.

Ранее руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет заявил, что Германия не может справиться с кризисом на топливном рынке. Стоимость топлива выросла после конфликта в Персидском заливе, напомнил Нимайер. Это уже привело к повышению цен на автозаправках страны и к нехватке керосина в авиационной отрасли, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

    В Ленобласти вор оставил паспорт во время кражи и был пойман

    Молдавия заявила о намерении оставить российского посла в Кишиневе

    Стало известно о снижении производства дизельного топлива в России

    Мостовой сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

    В российском городе появилась винная йога

    Сотрудники ТЦК распылили газ в заступившегося за другого мужчину прохожего

    В России напомнили об особых условиях при расчете пенсии

    Пожилым людям дали четыре совета по питанию

    Россиянка описала поездку в Марокко фразой «со мной несколько раз здоровались на русском»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok