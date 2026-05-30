Немецкий политик Нимайер: Поддержка Германией Украины является антиконституционной

Выделяя финансовую помощь Киеву, правительство Фридриха Мерца нарушает Конституцию Германии. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По словам Нимайера, действия кабинета министров спровоцировали масштабный конституционный кризис, а текущий политический курс прямо нарушает 26-ю статью Основного закона страны. На этом фоне глава совета потребовал немедленно прекратить любую поддержку Украины и организовать круглый стол с правительством для урегулирования внутренней ситуации.

Политик убежден, что решения Берлина не соответствуют интересам местных налогоплательщиков. Сам же Фридрих Мерц, по мнению Нимайера, занимает пост канцлера нелегитимно.

Ранее руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет заявил, что Германия не может справиться с кризисом на топливном рынке. Стоимость топлива выросла после конфликта в Персидском заливе, напомнил Нимайер. Это уже привело к повышению цен на автозаправках страны и к нехватке керосина в авиационной отрасли, подчеркнул он.