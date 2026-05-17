Германия оказалась бессильна перед одним кризисом

07:42, 17 мая 2026Экономика

Немецкий политик Нимайер: Германия не может справиться с кризисом топлива
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Руководство ФРГ не может справиться с нехваткой топлива и ростом цен на него, вызванными конфликтом в Персидском заливе. Об этом РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, дефицит топлива проявляется в разных сферах: на автозаправках цены постоянно растут, а авиационная отрасль сталкивается с нехваткой керосина. «Власти по этому поводу ничего не сделали для выхода из ситуации, никакого решения нет», — подчеркнул Нимайер.

Ранее стало известно, что по итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Испанию заметно выросли.

