Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

Enagás: Экспорт сжиженного природного газа из России в Испанию заметно вырос

По итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Испанию заметно выросли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные энергокомпании Enagás.

За отчетный период российские экспортеры отправили в европейскую страну эквивалент 23 157 гигаватт-часов. Для сравнения, в январе-апреле прошлого года показатель находился на уровне 17 435 гигаватт-часов. Таким образом, в годовом выражении экспорт увеличился на 5722 гигаватт-часов.

В 2023-2024 годах Испания наряду с Бельгией и Францией считалась крупнейшим покупателем российского СПГ в Европе. Однако эта тенденция начала постепенно сходить на нет в 2025-м на фоне планов властей Евросоюза (ЕС) по ускоренному отказу от основных видов энергоресурсов из РФ.

Нынешний рост поставок российского СПГ в королевство обусловлен в том числе проблемами с закупками этого вида топлива из Ближнего Востока. Регулярные атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру региона значительно усложнили доставку сжиженного газа в Европу. На этом фоне некоторые покупатели из Евросоюза (ЕС) временно переключились на закупки топлива от альтернативных поставщиков, одним из которых оказалась Россия.

Впрочем, эта тенденция вряд ли окажется долгосрочной. Власти ЕС, согласно утвержденной стратегии, сведут на нет зависимость от ключевых видов энергоресурсов из РФ в течение следующего года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).